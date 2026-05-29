Экскурсию по выставке православных икон провели для студентов в Подольске

В Подольском краеведческом музее экскурсию для учащихся колледжа «Знание» и Московского областного современного колледжа провел настоятель Знаменского храма в Дубровицах отец Андрей Грицышин. Выставка организована Подольской епархией и приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.

В экспозиции представлено более 30 икон, привезенных из разных храмов округа.

«Сегодня мы познакомились с историей некоторых икон. Эта выставка очень интересная, советуем прийти сюда, ведь в музеях всегда можно узнать для себя что-то новое», — поделился один из первокурсников.

На выставке можно увидеть иконы разных эпох — от старинного образа XVII века до работ, созданных иконописным классом воскресной школы Троицкого собора. Отец Андрей подробно рассказывал о символике образов, техниках письма и истории их обретения. Студенты смогли задать священнику вопросы о значении христианских святынь в современном мире.