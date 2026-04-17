Экскурсию по усадьбе Александра Блока провели для молодежи в Солнечногорске

В усадьбе Александра Блока в городском округе Солнечногорск 16 апреля состоялось мероприятие «Литературный день в Шахматово: от прогулок — к стихам». Участниками встречи стали активисты «Молодой Гвардии Единой России» и депутат Совета депутатов округа Наталья Ульянова.

Для гостей подготовили прогулочный маршрут по предусадебной территории, в ходе которого рассказали об истории усадьбы и местах, связанных с жизнью и творчеством Александра Блока. После экскурсии прошел открытый литературный микрофон, где участники читали стихотворения.

«Проект „Единой России“ „Культура малой Родины“ направлен на сохранение и развитие культуры, памяти о нашем литературном наследии, а также на восстановление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений и памятников. Мы регулярно проводим такие встречи. Кроме того, в 2028 году запустят национальный туристический маршрут „Россия Льва Толстого“, в который войдет и усадьба Шахматово», — подчеркнула член местной фракции «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Наталья Ульянова.

В финале программы участникам вручили сладкие подарки и памятные сувениры.