Экскурсию по троллейбусному парку для детей провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Дети участников специальной военной операции познакомились с работой троллейбусного парка в Химках. Ребятам провели экскурсию и прокатили на одном из троллейбусов.

Сотрудники депо показали гостям, как устроен моечный комплекс и где ремонтируют транспорт во время поломок. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли маляров и самим расписать красками троллейбус. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил детям о правилах дорожного движения.

«Мы регулярно проводим экскурсии по нашему парку для химчан. Чаще всего к нам приходят дети и молодежь — это ребята из детских садов, школьники и выпускники колледжей. Рассказываем о нашей деятельности и наглядно показываем, как у нас все работает», — рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

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