Экскурсию по технополису «Юнармеец» провели для общественных деятелей в Пушкино

Муниципальные депутаты, активисты «Молодой гвардии» и общественные деятели побывали на экскурсии по технополису «Юнармеец» в Пушкино. Делегация посетила один из корпусов на улице Добролюбова, где увидела, как устроены учебные пространства и какие существуют направления творчества.

На западной стороне Пушкино раньше не хватало детских кружков и тематических секций, а теперь здесь открыли уникальное учреждение для дополнительного образования. Более 300 ребят выбрали более 10 направлений, восемь из которых связаны с робототехникой, моделированием, программированием, конструированием, авиамоделированием и электроникой. Сюда приезжают школьники из Софрина, Ивантеевки, Красноармейска, Ашукина и Лесного.

Технополис открыли 1 сентября. В торжественной церемонии принял участие глава округа Максим Красноцветов. Он подчеркнул, что новое пространство станет площадкой для развития потенциала каждого ребенка.

Всего в «Академии развития» реализуют почти 150 дополнительных программ по шести направлениям — художественная, техническая, спортивная, краеведческая, социальная и естественнонаучная. Во всех трех корпусах занимаются почти четыре тысячи школьников.