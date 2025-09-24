Экскурсию по собору Николы Белого провели для сотрудников института в Серпухове

Увлекательное мероприятие было организовано в День города совместно с серпуховским отделением Императорского Православного Палестинского общества и при поддержке настоятеля храма отца Кирилла. Участниками экскурсии стали сотрудники Института инженерной физики.

Экскурсанты подробно ознакомились с богатой историей и уникальной архитектурой Собора Николы Белого. Опытный гид Ольга Гречихина заинтересовала своим познавательным рассказом всех участников мероприятия. Особенно впечатлил их подъем на колокольню храма, откуда открывается великолепная панорама города, позволяющая увидеть Серпухов во всей красе и насладиться атмосферой духовного единства.

В завершение гостей ожидал трогательный концерт хора певчих собора, чье исполнение оставило у слушателей самые теплые впечатления. Институт инженерной физики активно поддерживает этот музыкальный коллектив, внося значительный вклад в развитие культурной и духовной жизни Серпухова.