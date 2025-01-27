Экскурсию по швейному предприятию провели для студентов в Богородском округе

Студенты Ногинского колледжа, обучающиеся по специальности «швея», получили уникальный опыт на швейном производстве. В рамках визита на предприятие «Текстиль М» они ознакомились с особенностями работы в отрасли.

Специалисты предприятия поделились информацией о швейных технологиях, показали готовую продукцию и рассказали о процессе нанесения рисунков на текстильные изделия. Во время экскурсии студенты посетили различные участки, включая зону вышивки и закройный участок, где ознакомились с современным оборудованием. Участники активно задавали вопросы и интересовались нюансами каждого процесса. Такой активный подход не остался незамеченным: преподаватели и специалисты предприятия отметили высокий уровень вовлеченности студентов.



По завершении экскурсии студенток пригласили пройти производственную практику. Это предложение открывает перед ними перспективу дальнейшего трудоустройства в сфере, которая их интересует. Возможность прикоснуться к реальной практике позволяет молодым специалистам лучше понять, какие аспекты профессии им близки, а какие могут представить сложности.

Подобные визиты на предприятия становятся важной частью образовательного процесса. Они не только углубляют теоретические знания, но и позволяют студентам увидеть, как эти знания применяются на практике.