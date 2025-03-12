Экскурсию по родильному дому провели для будущих мам в Дубне

Экскурсию по роддому провели для будущих мам и пап Дубны, а также соседних городов. Они увидели отделения после ремонта и узнали о послеродовой периоде.

Больше полусотни будущих родителей отправились на экскурсию по родильному дому Дубненской больницы, чтобы узнать о процессе поступления и увидеть полностью оснащенные родильные боксы.

«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все рассказывали и все проходили, но у нас каждый раз появляются новые беременные. Сейчас я видела мам, которые были у нас, но решили посмотреть родильный дом после ремонта. Очень приятно, что, рожая несколько раз, люди всегда выбирают наш родильный дом», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.

Гости увидели новые отделения, узнали о родах и послеродовом периоде, получили ответы на вопросы. Их провели в родильные боксы, через которые пройдет каждая роженица. Они оснащены кроватями-трансформерами, высокотехнологичным медицинским оборудованием для контроля состояния мамы и малыша.

Родители также познакомились с врачами и акушерками, которые будут принимать роды.

«Хотела увидеть воочию бокс, бригаду, потому что для меня важно, с кем я буду рожать», — пояснила будущая мама Анна Смирнова.

Родильный дом в Дубне рассчитан на 54 койки. Здесь работают 60 человек, в том числе шесть врачей-неонатологов и шесть акушеров-гинекологов — все с высшей категорией. Недавно штат пополнили еще два врача, но основной персонал трудится в роддоме больше 25 лет.

«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание „Больница, доброжелательная к ребенку“, присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь для мамы и ребенка на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В 2024 году в Дубне было принято 1020 родов.

«К нам приезжают из многих округов Московской области, а также из Тверской области, Москвы, Ярославской области, других республик», — пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Дубненской больницы Светлана Яхина.

В роддоме работает ЗАГС, благодаря которому родители сразу получают все документы на ребенка. В рамках проекта «Стань мамой в Подмосковье» каждому вручают единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или коробку с вещами первой необходимости для малыша. С 2025 года за третьего и последующих детей в Подмосковье выплачивают дополнительно 300 тысяч рублей.