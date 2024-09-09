Экскурсию по производству оборудования провели для студентов из Серпухова

Будущие специалисты по электромонтажу из губернского колледжа в Серпухове побывали на экскурсии в компании «ПромТехно». Компания занимается производством оборудования для ретейла и торговой недвижимости.

Сотрудники предприятия рассказали ребятам о возможности трудоустройства, а также показали цеха. Кроме того, студенты встретились с выпускниками колледжа 2024 года, которые сейчас работают в компании.

Своим опытом с гостями поделились и студенты третьего курса, проходящие дуальное обучение. Они совмещают учебу и работу на этом предприятии.

Также ребятам показали современное оборудование и образцы выпускаемой продукции.

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