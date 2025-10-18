Экскурсию по предприятию «ЖКХ и благоустройство» провели для школьников в Дмитрове

Учащиеся школы № 3 в Дмитрове побывали на предприятии «ЖКХ и благоустройство». Ребятам рассказали о том, как специалисты поддерживают чистоту и порядок в округе, а также продемонстрировали специализированную технику.

Школьникам показали комбинированные дорожные машины, погрузчики и тракторы. Все желающие смогли посидеть за рулем этой техники.

«Подобные живые уроки — бесценны. Они наглядно показывают подрастающему поколению, какой сложный, ответственный и очень важный труд стоит за комфортной жизнью в нашем округе», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Ранее он посетил предприятие «ЖКХ и благоустройство», чтобы проверить готовность техники и специалистов к предстоящему зимнему сезону. Особое внимание врип руководителя муниципалитета уделил ремонтным цехам и шиномонтажу. Михаил Шувалов отметил, что «здоровье» автопарка необходимо поддерживать на протяжении всей зимы.