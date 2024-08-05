Экскурсию по памятникам архитектуры проведут 9 августа в Одинцове

Фото: https://welcome.mosreg.ru

Пешеходную экскурсию для всех желающих проведут в Одинцовском историко-краеведческом музее 9 августа. Гости смогут познакомиться с уникальной историей города, увидев своими глазами памятники древней архитектуры.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, участники экскурсии узнают о работе предпринимателя Якунчикова, который руководил кирпичным заводом, увидят здание конторы, которое представляет собой уникальный образец промышленной архитектуры своего времени.

Также гостей ждет посещение Мемориала Славы. Экскурсоводы расскажут о жизни города во время Великой Отечественной войны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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