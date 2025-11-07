Экскурсию по офису компании «Яндекс» провели для студентов из Богородского округа

Студенты Ногинского колледжа посетили с экскурсией офис компании «Яндекс». Визит стал уникальной возможностью для молодых людей погрузиться в мир технологий и узнать больше о том, как работают лидеры цифровой экономики.

Ребята посетили Яндекс Музей, где познакомились с историей компании, ее ключевыми достижениями и инновационными разработками. Затем состоялась лекция, посвященная искусственному интеллекту, где специалисты Яндекса осветили последние тренды, области применения и перспективы развития этой технологии. Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и получить ответы от профессионалов.

Завершилась поездка экскурсией по рабочим пространствам офиса «Яндекс». Ребята увидели повседневную атмосферу компании, оценили ее корпоративную культуру и узнали подробности о работе сотрудников.

«В музее Яндекса нам провели экскурсию по истории эволюции вычислительной техники. Так же мы узнали об истории создания Алисы, нам показали офис, места работы сотрудников Яндекса. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Спасибо большое организаторам и спикерам за старания», — поделилась студентка Валерия Тюменцева.

Отметим, что поездку организовали не только для того, чтобы показать изнутри работу одной из ведущих российских компаний в отрасли информационных технологий, но и вдохновить студентов на новые идеи и помочь им в определении своих будущих карьерных путей.