Экскурсию по офису «Авито» устроили для школьников Балашихи

Десятиклассники гуманитарного направления гимназии № 1 города Балашиха совершили экскурсию в главный офис одной из крупнейших IT-компаний России — «Авито». В ходе визита учащиеся познакомились с корпоративной культурой компании, современными технологиями, используемыми в работе и узнали о различных гуманитарных специальностях в сфере информационных технологий, таких как контент-менеджеры, специалисты по маркетингу, PR-менеджеры и HR-специалисты.

Экскурсия была организована для учеников 10-го «Г» класса под руководством классного руководителя Светланы Федотовой. Обучение в гуманитарных классах гимназии предполагает углубленное изучение предметов, связанных с человеком и его деятельностью в социуме, что позволяет учащимся более глубоко понять роль гуманитарных наук в современном мире.

В ходе экскурсии ученики не только ознакомились с внутренней структурой компании «Авито», но и получили возможность задать вопросы представителям организации, что способствовало лучшему пониманию профессиональной среды и расширению горизонтов их будущей карьеры.