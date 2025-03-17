Экскурсию по офису «Авито» устроили для школьников Балашихи

Десятиклассники гуманитарного направления гимназии № 1 города Балашиха совершили экскурсию в главный офис одной из крупнейших IT-компаний России — «Авито». В ходе визита учащиеся познакомились с корпоративной культурой компании, современными технологиями, используемыми в работе и узнали о различных гуманитарных специальностях в сфере информационных технологий, таких как контент-менеджеры, специалисты по маркетингу, PR-менеджеры и HR-специалисты.
Экскурсия была организована для учеников 10-го «Г» класса под руководством классного руководителя Светланы Федотовой. Обучение в гуманитарных классах гимназии предполагает углубленное изучение предметов, связанных с человеком и его деятельностью в социуме, что позволяет учащимся более глубоко понять роль гуманитарных наук в современном мире.
В ходе экскурсии ученики не только ознакомились с внутренней структурой компании «Авито», но и получили возможность задать вопросы представителям организации, что способствовало лучшему пониманию профессиональной среды и расширению горизонтов их будущей карьеры.
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности
Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке
ЦАХАЛ возобновил бои с ХАМАС в секторе Газа
Роспотребнадзор обеспечит эпидбезопасность на праздновании Дня Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте