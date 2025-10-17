Экскурсию по очистным сооружениям провели для жителей Шатуры

В Шатуре стартовал областной проект «Открытый водоканал». Он создан для того, чтобы рассказать о бережном отношении к водным ресурсам России. Все желающие смогли посетить очистные сооружения и познакомиться с циклом производства.

Экскурсию организовал Мособлводоканал, подведомственный Министерству ЖКХ Московской области. Посетителям показали все этапы поступления сточных вод и способы их обработки от песка, салфеток и прочего мусора.

«В профессиональном сообществе это называется активный ил для очистки стоков. У этого ила есть два цвета — коричневый и синий. Как только ил становится сизым, он погиб. На текущий момент он находится в активной фазе, то есть происходит аэрация», — рассказал заместитель генерального директора компании «Мособлводоканал» Андрей Худолеев.

После реконструкции на очистных сооружениях в Шатуре добавили блок доочистки и обезвоживания осадка. Качество каждого этапа контролирует бактериологическая лаборатория. По результатам анализов сооружения вышли на рыбохозяйственные нормативы очистки сточных вод. Этот норматив превышает качества простой питьевой воды. В валовой канаве, куда производится сброс воды после очистки, водится малек, и на берег часто приходят рыбаки.

«Мы живем здесь, на рабочем поселке, недалеко от этих очистных сооружений. Никогда здесь не были. Летом рядом катаемся на велосипеде, и было очень интересно, что же здесь такое построили. Мы много нового для себя открыли. Были удивлены, что вода, которая сбрасывается в валовую канаву, действительно кристально чистая», — поделилась впечатлениями Наталья Семенова, жительница Шатуры.

Новый комплекс построил в Шатуре в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Его запустили в работу 1 октября 2023 года. Мощность новых очистных — 10 тысяч кубометров в сутки. Сооружения обеспечивают водоотведение для более чем 36 тысяч человек.