Экскурсию по обновленной школе поселка Черусти провели для родителей в Шатуре

Капитальный ремонт завершили в школе поселка Черусти. Результат работ оценили родители учеников, для которых провели экскурсию по обновленному зданию.

Построенная 70 лет назад школа давно требовала модернизации. Строители заменили перекрытия, укрепили фундамент, сделали кровлю и, по сути, построили абсолютно новое здание. Теперь здесь есть все: от современных классов до центра детских инициатив и комфортных зон для отдыха.

На территории школы появился открытый стадион, где есть три беговые дорожки, универсальная площадка для игр в баскетбол и волейбол, яма для прыжков в длину. Заниматься спортом здесь совсем скоро смогут не только школьники, но и жители поселка.

Капитальный ремонт стал возможен благодаря Народной программе партии «Единая Россия». 1 сентября обновленная школа распахнет свои двери для 240 учеников.