Сегодня 11:39 Экскурсию по Никольскому храму провели для дошкольников в Лосино-Петровском Фото: Агафонова Ю.И.
Воспитанники детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском побывали на экскурсии в Никольском храме. Детям рассказали о Библии, алтаре и колокольне.
Экскурсию в Никольском храм организовали с целью духовно-нравственного воспитания дошкольников. Детям рассказали об иконах и алтаре, расположенных в храме, показали, как правильно креститься и для чего нужно ставить свечи, читать Библию.
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