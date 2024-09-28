Экскурсию по Никольскому храму провели для дошкольников в Лосино-Петровском

Воспитанники детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском побывали на экскурсии в Никольском храме. Детям рассказали о Библии, алтаре и колокольне.

Экскурсию в Никольском храм организовали с целью духовно-нравственного воспитания дошкольников. Детям рассказали об иконах и алтаре, расположенных в храме, показали, как правильно креститься и для чего нужно ставить свечи, читать Библию.

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