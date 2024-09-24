Экскурсию по научному музею провели для школьников в Химках

Школьники узнали больше о посадочном модуле автоматической межпланетной станции «Луна-25», который разработали специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина.

«С этого года в нашей школе появилось углубленное направление — технологический профиль. После пройденной программы школьники смогут устроиться работать на наши градообразующие предприятия. Очень здорово, что нам удалось увидеть своими глазами музей имени Лавочкина. Ученики получили массу положительных эмоций и многие решили, что хотят здесь трудиться в будущем», — поделилась директор школы № 14 Светлана Вершинина.

Стоит отметить, что за два десятилетия: с 1939 по 1960 годы, возглавляемое Семеном Лавочкиным, опытно-конструкторское бюро в Химках из небольшой группы специалистов стало одним из лучших предприятий страны.

«В составе экспозиции музея, которую мы посмотрели, представлены 30 подлинных образцов. Они проходили испытания на земле, а потом на их основе конструкторы строили точно такие же аппараты и запускали их в космос», — рассказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

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