Экскурсию по местам воинской славы во Ржеве провели для медиков из Балашихи

Медработники из больницы Балашихи побывали на экскурсии во Ржеве. Они посетили места воинской славы и почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны солдат.

Мероприятие организовала профсоюзная организация больницы. На экскурсию отправились 50 медиков.

Сотрудники больницы побывали в краеведческом музее, увидели Оковецкий кафедральный собор, Покровскую старообрядческую церковь. Они посетили Ржевский филиал Музея Победы в деревне Хорошево.

«Побывали на Мемориале памяти. Комплекс открыли на месте кровопролитных боев в память о всех солдатах Великой Отечественной войны. В мемориал входит интерактивный музей и монумент Советскому солдату высотой 25 метров. Очень трогательно и красиво смотрится его бронзовая фигура», — сказала заместитель председателя профсоюза Ольга Большова.

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