Экскурсию по мебельному комбинату провели для молодежи в Дмитрове

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

В Дмитровском округе генеральный директор мебельной фабрики «Ладья» Игорь Макаров организовал увлекательную экскурсию для старшеклассников, чтобы привлечь молодежь к работе в производственной сфере. Во время визита ребята познакомились с возможностями, которые открываются перед теми, кто решит связать свою жизнь с мебельной отраслью.

Технолог Дмитрий провел экскурсию по цехам, продемонстрировав процесс обработки плитного материала и поделившись тонкостями комплектовки столярных изделий. Старшеклассники узнали обо всех этапах столярных работ — от сборки до обивки и оклейки.

Экскурсия оказалась не только интересной, но и познавательной, открыв для ребят новые горизонты в выборе профессии. Возможность увидеть работу мебельного комбината изнутри произвела на них большое впечатление и, возможно, помогла определиться с дальнейшим обучением.

В завершение мероприятия Игорь Макаров пожелал ученикам успехов в учебе и уверенности в своих силах, отметив, что надеется увидеть их в будущем на производстве в качестве молодых перспективных специалистов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Oasis возвращаются, чтобы убить рэп и поп: лучше, чем футбол?

Vuk Valcic

«Чужой: Ромул» для чужих на этом празднике жизни

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Дорожные камеры в России перешли на работу по новым правилам

Производители Москвы помогут собрать детей в школу

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Захват школы в Беслане. Три дня ада на Земле

Petrov Sergey/news.ru

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте