Экскурсию по мебельному комбинату провели для молодежи в Дмитрове

В Дмитровском округе генеральный директор мебельной фабрики «Ладья» Игорь Макаров организовал увлекательную экскурсию для старшеклассников, чтобы привлечь молодежь к работе в производственной сфере. Во время визита ребята познакомились с возможностями, которые открываются перед теми, кто решит связать свою жизнь с мебельной отраслью.

Технолог Дмитрий провел экскурсию по цехам, продемонстрировав процесс обработки плитного материала и поделившись тонкостями комплектовки столярных изделий. Старшеклассники узнали обо всех этапах столярных работ — от сборки до обивки и оклейки.

Экскурсия оказалась не только интересной, но и познавательной, открыв для ребят новые горизонты в выборе профессии. Возможность увидеть работу мебельного комбината изнутри произвела на них большое впечатление и, возможно, помогла определиться с дальнейшим обучением.

В завершение мероприятия Игорь Макаров пожелал ученикам успехов в учебе и уверенности в своих силах, отметив, что надеется увидеть их в будущем на производстве в качестве молодых перспективных специалистов.

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