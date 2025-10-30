Экскурсию по машиностроительному заводу провели для школьников в Коломне

Коломенский завод вновь открыл свои двери для участников Всероссийской ежегодной профориентационной акции «Неделя без турникетов». В этом году она проводится уже в 10-й раз.

На предприятии сообщили, что октябрьская «Неделя без турникетов» началась там в новом формате. Специалисты Коломенского завода посетили школы с информационными визитами. Встречи со школьниками и их учителями-наставниками проходили в формате диалога.

Учащиеся 8-11 классов смогли узнать об истории Коломенского завода, его сегодняшних производственных буднях и перспективах развития. Школьников интересовало, какие профессии сегодня наиболее востребованы на предприятии и как можно связать свою судьбу с Коломенским заводом, выбрав для себя целевое обучение. Также ребята совершили виртуальное путешествие по заводским цехам.

В финале каждой из встреч прошли тематические викторины. Самые активные участники получили памятные сувениры с символикой Коломенского завода. Также в школьные библиотеки были переданы печатные издания по истории и трудовым будням предприятия.