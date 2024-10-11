Экскурсию по Краснополянской библиотеке провели для детей в Лобне

Экскурсия под названием «Библиотека — открытый мир» состоялась в Лобне. Ее подготовили для воспитанников детского сада «Рябинка» работники Краснополянской библиотеки.

Малыши осмотрели читальный зал и комнату для игр, побывали в краеведческом мини-музее, научились самостоятельно находить книги на библиотечных полках. Сотрудники учреждения рассказали, как записаться в библиотеку, какие услуги она оказывает и какие правила нужно соблюдать. Детей познакомили с самыми востребованными книгами, а ребята поделились с библиотекарями своими литературными предпочтениями.

Для воспитанников детских садов также провели познавательный интерактив «Книги в нашей жизни». На мероприятие пришли школьники, которые показали различные танцевальные и музыкальные номера и рассказали малышам о своих любимых произведениях. В завершение каждому дошкольнику подарили интересную книгу.

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