Экскурсию по котельной в селе Ашитково провели для школьников в Воскресенске

Ученики школы «Траектория успеха» посетили котельную в селе Ашитково. Ребята узнали, как работает оборудование и каким образом объект снабжает население теплом.

Экскурсию провел исполняющий обязанности главного инженера воскресенского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» Александр Игнатов. Она показал основное оборудование и рассказал про этапы работы. Котельная обслуживает 76 объектов, а протяженность теплосетей составляет более 11 километров.

«Для нас важно, чтобы подрастающее поколение понимало, какой сложный путь проходит тепло, прежде чем попасть в их квартиры. Это не только профориентация, но и воспитание ответственного отношения к энергоресурсам», — отметил Александр Игнатов.

Школьники понаблюдали за работой котлов и задали вопросы: от температуры теплоносителя и давления в системе до того, какие предметы необходимо углубленно изучать, чтобы в будущем работать в этой сфере.