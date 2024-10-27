Экскурсию по историческим местам для жителей провели в Ногинске

Узнать историю родного города смогли жители Ногинска. Они прогулялись по живописным улицам, посетили фабрику и персональную выставку Владимира Диброва.

Познавательную экскурсию по историческим местам города совершили жители Ногинска. Они прогулялись по живописным улочкам и зашли в Глуховский парк, узнали о династии Морозовых и истории крупнейшего предприятия, о знаменитых земляках, культурных и спортивных традициях, о человеке, в честь которого назван город.

Посетили персональную юбилейную выставку Владимира Диброва «Художник и его время», увидели графику Стефана Садовникова в Ногинском центре культуры и творчества «Глухово», экспозицию на старейшей Глуховской фабрике.

Организовывают экскурсии специалисты Богородских парков. Объявление о наборе групп публикуют на страницах в социальных сетях. Записаться могут все желающие.

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