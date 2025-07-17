Экскурсию по городу провели для клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске
Участники клуба «Активное долголетие» из населенных пунктов Кривцово, Меленки и Обухово совершили познавательное путешествие по живописным местам Солнечногорска. В рамках организованной экскурсии они ознакомились с духовными и культурными сокровищами региона.
Первыми пунктами маршрута стали Храм Успения Пресвятой Богородицы и Спасский храм. Затем участники группы посетили необычный и современный «Музей лОжки в деревне ЛожкИ».
В музее для них организовали интерактивное мероприятие с чаепитием. В ходе экскурсии, которую провел профессиональный гид, участники узнали много интересного об истории ложек. В экспозиции представлено более восьми сотен экземпляров, демонстрирующих разнообразие форм и назначения этого предмета. Экскурсанты увидели уникальные ложки, которые использовались не только для приема пищи, но и чистки ушей, коронации. Кроме того, они смогли оценить креативные арт-объекты, например, «Барабан с ложками-предсказаниями».
Также во время экскурсии состоялся мастер-класс по игре на ложках, который провели профессиональные музыканты. Под их руководством долголеты смогли освоить основные приемы игры на этом народном инструменте.
«Для наших дорогих жителей „серебряного возраста“ поездки по родному Солнечногорску и Подмосковью мы проводим бесплатно. Это отличная возможность для них разнообразить свой досуг, осмотреть прекрасные места подмосковного региона, пообщаться с людьми по интересам. Экскурсии пользуются большой популярностью», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.
Клуб «Активное долголетие» предлагает широкий спектр занятий и мероприятий для людей старшего возраста: от занятий спортом и творческих мастерских до курсов компьютерной грамотности. В клубе проводятся репетиции, «музыкальные среды», игры, консультации и мастер-классы по вопросам красоты и здоровья.
Напомним, клуб «Активное долголетие» в Солнечногорске расположен на улице Красная, 71.