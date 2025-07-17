Экскурсию по городу провели для клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске

Участники клуба «Активное долголетие» из населенных пунктов Кривцово, Меленки и Обухово совершили познавательное путешествие по живописным местам Солнечногорска. В рамках организованной экскурсии они ознакомились с духовными и культурными сокровищами региона.

Первыми пунктами маршрута стали Храм Успения Пресвятой Богородицы и Спасский храм. Затем участники группы посетили необычный и современный «Музей лОжки в деревне ЛожкИ».

В музее для них организовали интерактивное мероприятие с чаепитием. В ходе экскурсии, которую провел профессиональный гид, участники узнали много интересного об истории ложек. В экспозиции представлено более восьми сотен экземпляров, демонстрирующих разнообразие форм и назначения этого предмета. Экскурсанты увидели уникальные ложки, которые использовались не только для приема пищи, но и чистки ушей, коронации. Кроме того, они смогли оценить креативные арт-объекты, например, «Барабан с ложками-предсказаниями».

Также во время экскурсии состоялся мастер-класс по игре на ложках, который провели профессиональные музыканты. Под их руководством долголеты смогли освоить основные приемы игры на этом народном инструменте.