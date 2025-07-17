Экскурсию по городу провели для клуба «Активное долголетие» в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Участники клуба «Активное долголетие» из населенных пунктов Кривцово, Меленки и Обухово совершили познавательное путешествие по живописным местам Солнечногорска. В рамках организованной экскурсии они ознакомились с духовными и культурными сокровищами региона.

Первыми пунктами маршрута стали Храм Успения Пресвятой Богородицы и Спасский храм. Затем участники группы посетили необычный и современный «Музей лОжки в деревне ЛожкИ».

В музее для них организовали интерактивное мероприятие с чаепитием. В ходе экскурсии, которую провел профессиональный гид, участники узнали много интересного об истории ложек. В экспозиции представлено более восьми сотен экземпляров, демонстрирующих разнообразие форм и назначения этого предмета. Экскурсанты увидели уникальные ложки, которые использовались не только для приема пищи, но и чистки ушей, коронации. Кроме того, они смогли оценить креативные арт-объекты, например, «Барабан с ложками-предсказаниями».

Также во время экскурсии состоялся мастер-класс по игре на ложках, который провели профессиональные музыканты. Под их руководством долголеты смогли освоить основные приемы игры на этом народном инструменте.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Для наших дорогих жителей „серебряного возраста“ поездки по родному Солнечногорску и Подмосковью мы проводим бесплатно. Это отличная возможность для них разнообразить свой досуг, осмотреть прекрасные места подмосковного региона, пообщаться с людьми по интересам. Экскурсии пользуются большой популярностью», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Клуб «Активное долголетие» предлагает широкий спектр занятий и мероприятий для людей старшего возраста: от занятий спортом и творческих мастерских до курсов компьютерной грамотности. В клубе проводятся репетиции, «музыкальные среды», игры, консультации и мастер-классы по вопросам красоты и здоровья.

Напомним, клуб «Активное долголетие» в Солнечногорске расположен на улице Красная, 71.

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