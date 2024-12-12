Экскурсию по городу провели для клуба «Активное долголетие» в Ногинске

В предновогодние дни для участников Ногинского отделения проекта «Активное долголетие» была организована особая экскурсия. Ее провели по родному городу и она подарила пожилым жителям массу положительных эмоций и новых впечатлений.

Первой остановкой стал Ногинский музейно-выставочный центр и «Почтовая станция Богородск». Экскурсоводы подготовили для гостей насыщенную программу: тематические залы, уникальные экспонаты и интересные инсталляции впечатлили участников и позволили по-новому взглянуть на историю родного края.

Следующим пунктом маршрута стал Богоявленский собор. Здесь долголеты смогли познакомиться с музейной экспозицией, посвященной Патриарху Московскому и всея Руси Пимену. Атмосфера собора и рассказ экскурсоводов оставили глубокое впечатление в сердцах посетителей.

Завершением экскурсионной программы стало посещение магазина-кофейни «Богородский пряник», где участники насладились дегустацией знаменитых Богородских пряников с горячим чаем. Каждый желающий смог приобрести вкусные сувениры-пряники для своих родных и близких, чтобы поделиться частичкой праздника.

Это яркое путешествие подарило всем участникам отличное настроение и зарядило позитивной энергией. Они узнали множество увлекательных фактов о любимом городе, еще больше прониклись его историей и культурой.

Напомним, что проект «Активное долголетие» активно развивается в Богородском округе. На сегодняшний день его участниками стали почти 10 тысяч человек, а с января 2024 года к проекту присоединились еще около 1500 новых участников.