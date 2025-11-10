Экскурсию по городской поликлинике провели для школьников в Балашихе

В городской поликлинике № 4 прошла профориентационная экскурсия для учеников десятых классов школ № 30 и № 1 города Балашиха. Мероприятие было организовано с целью помочь старшеклассникам ближе познакомиться с профессией и получить представление о работе современных медицинских учреждений.

В ходе экскурсии школьники посетили диагностические отделения поликлиники, включая кабинеты магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой диагностики. Врачи подробно рассказали о принципах работы высокотехнологичного оборудования и продемонстрировали его возможности. Особое внимание ребятам уделили во время мастер-класса по сердечно-легочной реанимации. Под руководством опытного врача учащиеся отработали навыки проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких на специальных манекенах, что позволило им получить первый практический опыт в оказании первой медицинской помощи.

«Такие экскурсии интересны и необходимы. Особенно понравился мастер-класс на манекене, так как все обучение в медицинской сфере строится на практике, и, конечно, это полезный и важный навык, которым должен владеть каждый», — поделился впечатлениями ученик школы № 30 Илья Билык.

Кроме диагностических кабинетов, школьники посетили дневной стационар, педиатрическое, детское и стоматологическое отделения. Профильные специалисты не только рассказали о своей работе, но и с удовольствием ответили на многочисленные вопросы ребят, что помогло им лучше понять особенности разных медицинских профессий.