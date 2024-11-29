Экскурсию по городской библиотеке провели для детей в Лосино-Петровском

Воспитанники детского сада «Ивушка» в Лосино-Петровском посетили городскую библиотеку. Для них провели экскурсию, показали читальные залы и правила обращения с книгами.

В ходе экскурсии ребята отгадывали загадки и задавали множество вопросов о книгах. Они узнали, что произведения бывают разных жанров.

Детям рассказали о творчестве Самуила Маршака — одного из самых известных детских поэтов и писателей.

«Очень важно привить любовь к чтению книг еще в детском возрасте. Поход в библиотеку — это прекрасное, полезное времяпрепровождения. Читая книги, повышается грамотность, улучшается речь, работает воображение. Наши малыши с радостью отнеслись к этому мероприятию, а после делились впечатлениями от экскурсии», — рассказал воспитатель детского сада «Ивушка».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».