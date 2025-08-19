Экскурсию по фабрике обоев провели для глав крупных компаний в Воскресенске

Фабрика «Эрисманн» в Воскресенске выпускает обои уже 22 года. Первым лицам предприятий округа рассказали о работе завода, нюансах производства и преимуществах компании.

Участники экскурсии увидели процесс изготовления обоев. В нем задействовано свыше 300 сотрудников: дизайнеры, печатники, упаковщики, кладовщики, водители погрузчиков, грузчики, технические специалисты, механики, менеджеры по продажам и другие специалисты. Стоит отметить, что 40% коллектива фабрики трудятся на ней более 15 лет, свободных вакансий сейчас на предприятии нет.

«Мы работаем на четырех производственных линиях, выпускаем 14,5 миллионов еврорулонов обоев на флизелиновой и бумажной основе. Наша гордость — это дизайн-студия, которая создает коллекции для дома и детских комнат. Мы стараемся всегда вложить душу в нашу продукцию», — рассказала генеральный директор фабрики Светлана Пятанина.

По словам руководителя обособленного подразделения Торгово-промышленной палаты Московской области в Воскресенске Александра Полещука, подобные мероприятия помогают сблизить руководителей округа.

«Главы компаний могут пообщаться лично, обменяться опытом, задать друг другу технические вопросы», — добавил он.

Отметим, что в таком формате трехстороннего взаимодействия администрация Воскресенска, Торгово-промышленная палата и бизнес будут работать и дальше.