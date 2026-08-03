Экскурсию по акваферме в рамках проекта «Единой России» провели в Химках

Познавательная поездка от партийного проекта «Российское село» прошла в микрорайоне Сходня. Проект направлен на поддержку сельхозпроизводителей, развитие сельских территорий и популяризацию местных продуктов.

Такие выезды позволяют наглядно показать, как задачи реализуются на практике. Гостями фермы стали депутат округа от «Единой России» Руслан Шаипов, лидер Движения общественной поддержки, координатор партийного проекта Илья Матвейчук, а также участники клуба «Активное долголетие».

Гостям показали производственные процессы, рассказали о технологиях выращивания рыбы и особенностях работы современной аквафермы. Присутствующие смогли не только познакомиться с тонкостями отрасли, но и оценить вклад местных производителей в продовольственную безопасность региона.

«Такие экскурсии — это не просто знакомство с производством, а возможность увидеть реальный результат системной поддержки сельского хозяйства» — поделился Руслан Шаипов.

Проект «Российское село» реализуется с 2017 года и нацелен на укрепление агропромышленного комплекса, поддержку фермеров и повышение доступности качественных местных продуктов. Подобные мероприятия помогают сближать производителей и потребителей, а также привлекают внимание к перспективным направлениям развития отрасли.