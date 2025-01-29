Экскурсию на зооферму провели для детей с ОВЗ из Лобни

Подопечные некоммерческой организации «Добрология» побывали на зооферме «Шихово». Эта поездка стала очередным шагом по развитию инклюзивных инициатив в городском округе.

Дети с ограниченными возможностями здоровья увидели множество различных животных — альпак, верблюда, оленей — в естественной среде обитания. Они также побывали на крокодиловой ферме. К месту проведения экскурсии ребят и их родителей доставил комфортабельный автобус, который предоставил совет депутатов городского округа.

Участники поездки поблагодарили сотрудников зоофермы «Шихово» за возможность познакомиться с этим увлекательным животным миром и прекрасно провести время.

Напомним, некоммерческая организация «Добрология» работает в Лобне с 2023 года. Ее сотрудники помогают семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и организовывают для них различные мероприятия.