Экскурсию на Жостовскую фабрику провели для участников «Активного долголетия»

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 10 июля совершили экскурсию на Жостовскую фабрику декоративной росписи. Затем они посетили выставку в Мытищинской галерее искусств.

На фабрике гостям показали, как создаются знаменитые подносы: от грунтовки и выправки формы до многослойной росписи и лакировки. Участники с интересом наблюдали за работой художников. В магазине при фабрике можно было увидеть все разнообразие продукции — от классических подносов до современных интерпретаций традиционного стиля.

В Мытищинской галерее искусств участники ознакомились с экспозицией, объединяющей классические техники и современные эксперименты. Гости рассматривали работы, делились впечатлениями и находили близкие по духу сюжеты.

Поездка получилась познавательной. Участники общались, обменивались мнениями и фотографировались на фоне экспонатов. Такие путешествия напоминают, что интерес к новому и радость от творчества не зависят от возраста.