Экскурсию на завод светотехники провели для школьников в Балашихе

Ученики 10 класса школы № 30 побывали на производстве уличного освещения в Балашихе. Технологи ООО «Гардифлоу» рассказали ребятам, как изготавливают фонари и из чего состоят светодиодные лампы.

Учащиеся узнали о каждым этапе производства и реализации продукции. Также школьники увидели, как изготавливают корпуса, колпаки и другие составляющие уличных светильников.

«Каждый наш проект уникален. Мы вкладываем душу и стремимся к лучшему качеству», — поделилась заместитель генерального директора ООО «Гардифлоу» Алена Фролова.

Такие профориентационные экскурсии помогают ученикам узнать о разных производствах и сферах труда.

Отметим, что предприятие по изготовлению светоприборов работает с 2019 года. Оно производит оборудование для парков, скверов, спортивных площадок и придомовых территорий. Фонари, изготовленные в Балашихе, освещают улицы не только городов Московской области, но и других регионов страны. Компания делает светильники любой сложности, включая как стандартные конструкции, так и эксклюзивные проекты.