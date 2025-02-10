Экскурсию на выставку старинных прялок провели для детей в Электроуглях

В краеведческом зале культурно-досугового центра «Квант» в Электроуглях прошла увлекательная экскурсия для дошкольников из Центра образования № 33. Ребята побывали на выставке старинных прялок под названием «Три девицы под окном пряли поздно вечерком».

Дети с интересом погрузились в атмосферу прошлого, узнав, как жили наши предки: вели натуральное хозяйство, сами строили дома, пекли хлеб и создавали одежду своими руками. Маленькие гости не только полюбовались расписными прялками и попробовали подержать в руках веретено, но и открыли для себя множество интересных фактов о жизни в старину.

На первый взгляд, прялка — это всего лишь простое приспособление для создания нити. Однако, если присмотреться внимательнее, за ее кажущейся простотой скрывается целый мир символов и образов. Форма прялки, узоры и резьба на ней содержат зашифрованные представления о мире, которые были важны для крестьянской культуры. Прялка не только служила инструментом труда, но и являлась настоящим произведением искусства, символом семейного уюта и оберегом, связанным с важными традициями и обрядами.

Кроме того, под руководством воспитателей ребята сыграли на деревянных ложках, создав весёлый ансамбль ложкарей. Это стало ярким моментом экскурсии, который подарил детям радость и позволил почувствовать себя частью богатой культурной истории.

Подобные мероприятия помогают детям не только весело провести время, но и узнать больше о культуре своего края. Они учат уважать наследие предков, ценить традиции и понимать важность сохранения знаний для будущих поколений.