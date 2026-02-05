Экскурсию на выставку «Дом с самоваром» провели для школьников в Серпухове

Экспозиция в городском Музейно-выставочном центре посвящена чайной церемонии. На выставке представлены экспонаты из двух уникальных коллекций.

Учащимся Центра непрерывного образования из школы № 7 продемонстрировали устройство самовара, рассказали о правилах заваривания напитка и тонкостях чайной церемонии. Для многих первоклассников стало открытием, что чаепитие — это целый ритуал.

Школьники увидели картины художницы и педагога, члена Творческого союза художников России Екатерины Ульяновой, а также самовары середины XIX — начала XX веков из собрания ее супруга, члена Союза коллекционеров России Алексея Ульянова. На полотнах изображена уютная дачная жизнь — тот самый «дом с самоваром», где рождаются идеи. Выставочный проект с 2020 года успешно путешествует по Москве, Подмосковью и городам Золотого кольца.

Посетить выставку можно до 22 февраля.