Экскурсию на водозаборный узел провели для школьников в Одинцове

Ученики девятого класса школы «Горки-X» ознакомились с работой водозаборного узла в поселке Назарьево. Экскурсию для ребят провела ресурсоснабжающая организация.

Ученикам показали систему обезжелезивания, технологию очистки методом обратного осмоса и этап хлорирования, гарантирующий безопасность питьевой воды перед ее подачей потребителям. Главный инженер подробно объяснил школьникам принцип работы системы централизованного водоснабжения поселка, представив весь процесс подготовки питьевой воды.

Ребята посетили помещение станции второго подъема, где увидели мощные насосы, обеспечивающие непрерывную подачу предварительно очищенной холодной воды в жилые дома поселка. Экскурсия помогла осознать важность профессий, связанных с коммунальным хозяйством. Некоторые подростки даже выразили интерес к работе в этой сфере.