Экскурсию на водно-спасательную станцию провели для молодежи Балашихи

В рамках проекта «Сбережение нации» для участников «Центра патриотического воспитания молодежи „Герои Балашихи“ была организована увлекательная и познавательная экскурсия на водно-спасательную станцию МБУ „ЦГОЧС „Балашиха“. Мероприятие стало не только полезным, но и запоминающимся событием для подростков, которые узнали, как обеспечивается безопасность на водоемах и как вести себя в экстренных ситуациях.

Спасатели тепло встретили юных гостей и сразу подарили им заряд адреналина — экскурсия началась с прогулки на лодке, которая вызвала восторг у ребят. Это практическое знакомство с водной стихией стало ярким стартом мероприятия, настроив участников на серьезное отношение к безопасности.

Теоретическая часть экскурсии оказалась не менее увлекательной. Старший эксперт Борис Унжаков рассказал подросткам, как правильно оказывать помощь тонущему человеку и использовать спасательное оборудование. Ребята на практике освоили технику бросания «конца Александрова» и спасательного круга, а также научились правильно надевать спасательный жилет. Эти навыки могут стать решающими в критической ситуации.

В завершение встречи спасатели напомнили о ключевых правилах безопасного поведения на воде, особенно для несовершеннолетних, и рассказали, как действовать в экстренных случаях, включая вызов экстренных служб по номеру «112».