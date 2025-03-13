Экскурсию на телестудию провели для школьников в Серпухове

Для учеников образовательных учреждений организовали экскурсию в «Серпуховское информационное агентство». Ребята узнали путь каждой новости — от идеи до эфира.

Экскурсию провели директор информационного агентства Мария Панкратьева и корреспондент Кристина Литвинова. Участникам рассказали о тематике новостей, критериях отбора событий для публикаций и о том, что основа хорошей новости зависит от плодотворного взаимодействия оператора и корреспондента.

Школьники увидели создание новостного сюжета, изучили процесс написания текстов и отбора видеоматериалов для эфира. Кульминацией экскурсии стало знакомство с телестудией и работой ведущего. В конце ребята пообщались с монтажерами и техническим директором, который отвечает за выход материалов в эфир.