Экскурсию на телестудию провели для школьников в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Для учеников образовательных учреждений организовали экскурсию в «Серпуховское информационное агентство». Ребята узнали путь каждой новости — от идеи до эфира.

Экскурсию провели директор информационного агентства Мария Панкратьева и корреспондент Кристина Литвинова. Участникам рассказали о тематике новостей, критериях отбора событий для публикаций и о том, что основа хорошей новости зависит от плодотворного взаимодействия оператора и корреспондента.

Школьники увидели создание новостного сюжета, изучили процесс написания текстов и отбора видеоматериалов для эфира. Кульминацией экскурсии стало знакомство с телестудией и работой ведущего. В конце ребята пообщались с монтажерами и техническим директором, который отвечает за выход материалов в эфир.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Особенно интересно было ученикам школы «Абсолют», которые обучаются по программе, основанной на развитии потенциала через мастерские, кружки и клубы по интересам.

В экскурсии приняли участие дети, увлекающиеся съемкой, монтажом, кинематографией и телевидением. Встреча с журналистами позволила оценить свою заинтересованность в профессиях, связанных с информационным вещанием и общественным просвещением.

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