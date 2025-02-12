Экскурсию на телеканал «360 Балашиха» провели для участников молодежного конкурса

Школьники из Балашихи попробовали себя в роли ведущих, операторов, режиссеров и гостей студии на телеканале. На мастер-классе разобрали, как брать интервью, настраивать камеры и работать с оборудованием.

Экскурсию организовала руководитель филиала телеканала «360» в Балашихе Регина Федина. Вместе с коллегами она погрузила ребят в мир медиа, обучая их основам интервьюирования, настройке камер и работе с различным оборудованием.

«Каждый из участников прекрасно справился со своей ролью. Ведущие научились задавать правильные вопросы и сохранять спокойствие в экстренных ситуациях. Гостям удалось уверенно вести себя перед камерой и находить выход из сложных ситуаций, когда возникали каверзные вопросы. Операторы искали лучшие ракурсы для съемок, а режиссеры контролировали весь процесс, собирая все в единое целое», — поделилась впечатлениями Регина Федина.

Она отметила, что такие встречи способствуют преодолению внутренних страхов, что будет полезно не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Полученный опыт помогает ребятам научиться выражать свои мысли, работать в команде и быстро адаптироваться к любым обстоятельствам.

Напомним, что БШЛ-Медиа — это конкурс, ориентированный на молодежь, которая мечтает связать свою судьбу с медиа-сферой. По итогам конкурса школьники и гимназисты смогут создать новостные ролики, делать оригинальные фотографии, писать увлекательные статьи, а также вести блоги и управлять социальными сетями своей команды.