Экскурсию на станцию скорой помощи провели для школьников в Ногинске

Целью мероприятия было помочь ребятам в выборе будущей профессии. Учащиеся познакомились с работой объекта здравоохранения.

Экскурсию организовали для учеников центров образования № 2 и № 17. Они посетили новую подстанцию скорой медицинской помощи в Ногинске, которая начала работать весной нынешнего года. Заведующий Андрей Чернов и коллектив подстанции помогли школьникам узнать обо всех этапах работы учреждения здравоохранения — от получения вызова к пациенту до оказания медицинской помощи.

Врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры рассказали о тонкостях своей работы. Ребята осмотрели здание подстанции, комнаты, где едят и отдыхают сотрудники, гараж на 15 машин. Школьники с интересом знакомились с бытом медиков, задавали много вопросов и получали на них подробные ответы.

Тематические профориентационные экскурсии для учащихся в рамках нового проекта Богородского округа будут продолжены.

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