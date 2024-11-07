Экскурсию на производство упаковки провели для школьников в Лобне

Учащиеся из школ № 2 и № 7 побывали на фабрике «Упаковочные системы». Ребята узнали о профессиях, которые востребованы на предприятии.

Фабрика уже более 15 лет является ведущим производителем материала для производства комбинированной картонной упаковки для напитков и молочных продуктов. Специалисты «Упаковочных систем» обслуживают автоматизированные линии на предприятиях партнеров, а также консультируют производителей продуктов питания по разработке брендов и маркетинговых стратегий.

Школьникам рассказали много интересных фактов об истории предприятия, показали цеха фабрики и процесс производства.

Экскурсия состоялась в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее». Такие мероприятия помогают подрастающему поколению как можно раньше определиться со своей будущей специальностью.

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