Экскурсию на производство стеллажей провели для школьников в Одинцове

В Одинцовском округе в рамках проекта «Промышленный туризм» провели экскурсию на предприятие для школьников и ветеранов специальной военной операции. Мероприятие состоялось в Малых Вяземах на заводе по сборке стеллажей и торгового оборудования.

Компания является одним из лидеров по производству торгового оборудования и работает со всеми федеральными и региональными сетями. На экскурсию приехали девятиклассники Маловяземской школы и ветераны специальной военной операции.

Сотрудники предприятия не только продемонстрировали производственные цеха, но и рассказали о возможностях трудоустройства. На заводе много подразделений, где работают менеджеры по работе с клиентами, конструкторы, технологи, операторы станков и сварщики. Особое внимание во время экскурсии уделили вопросам дальнейшего трудоустройства.