Экскурсию на производство офисной мебели провели для студентов в Чехове

В рамках «Месячника профессиональной ориентации» студенты Чеховского техникума побывали в компании «Бюрократ». Организовали экскурсию при поддержке Министерства образования Московской области.

Организация «Бюрократ» является крупнейшим на территории России производителей офисных стульев, кресел и канцелярских товаров из пластика. Ребят познакомили с высокотехнологичным оборудованием — станками с числовым программным управлением, с помощью которого создают детали из металла и пластика с высочайшей точностью, что практически невозможно сделать вручную.

Специалисты рассказали учащимся, что управляют станками через заранее загруженную в компьютер программу. Это обеспечивает филигранную точность изготовления. Также студентам продемонстрировали специальное программное обеспечение для проектирования и трехмерного моделирования изделий.

Проведение подобных мероприятий помогает проследить связь между теорией, которую обучающиеся получают в аудиториях, и ее практическим применением на современном производстве. В учебном заведении отметили, что такие экскурсии способствуют профессиональному росту ребят, расширению кругозора, помогают определиться с направлением карьеры в выбранной области.