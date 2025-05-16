Экскурсию на производство оборудования для очистки воды провели для школьников в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Ученики восьмого класса школы № 10 побывали на заводе «АГМА», который производит оборудование для городских и промышленных очистных сооружений. Школьникам представили презентацию, в которой рассказали об особенностях очистки сточных вод в XIX веке и о том, как современные технологии преобразовали этот процесс.

Также ребятам показали работу конструкторского отдела, продемонстрировали технологический цикл производства оборудования и познакомили с культурой предприятия. Во время экскурсии ученики получили возможность почувствовать себя настоящими работниками.

В конструкторском отделе они смогли изготовить партию деталей, а в отделе технического контроля — проверить качество продукции. После каждого этапа школьники получали памятные сувениры. Закончилась экскурсия викториной, победители которой были награждены призами.