Экскурсию на производство оборудования для очистки воды провели для школьников в Чехове

Ученики восьмого класса школы № 10 побывали на заводе «АГМА», который производит оборудование для городских и промышленных очистных сооружений. Школьникам представили презентацию, в которой рассказали об особенностях очистки сточных вод в XIX веке и о том, как современные технологии преобразовали этот процесс.
Также ребятам показали работу конструкторского отдела, продемонстрировали технологический цикл производства оборудования и познакомили с культурой предприятия. Во время экскурсии ученики получили возможность почувствовать себя настоящими работниками.
В конструкторском отделе они смогли изготовить партию деталей, а в отделе технического контроля — проверить качество продукции. После каждого этапа школьники получали памятные сувениры. Закончилась экскурсия викториной, победители которой были награждены призами.
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