Экскурсию на производство мороженого провели для школьников в Богородском округе

Ученики седьмого класса Центра образования № 83 получили уникальную возможность узнать о процессе создания мороженого. Экскурсия на Богородский хладокомбинат, проведенная в рамках проекта «Билет в будущее», оставила яркие впечатления у ребят.

Школьники познакомились с полным циклом производства мороженого, начиная от поступления сырья и заканчивая упаковкой готового продукта. Специалисты предприятия рассказали о различных современных профессиях в пищевой отрасли, таких как инженеры-технологи, специалисты по качеству, маркетологи и логисты. Каждый из них играет важную роль в обеспечении выпуска безопасной и вкусной продукции.

Подобные экскурсии помогают подросткам расширить свои горизонты и задуматься о будущей профессиональной деятельности. Регулярные визиты на предприятия округа способствуют профессиональному самоопределению молодежи.

Недавно старшеклассники Центров образования № 9 и № 10 также посетили ООО «Хайтекпроект», где узнали о современных технологиях в металлообработке. Десятиклассники из Центра образования № 29 побывали на производстве компании «Чистовье», а учащиеся Центра образования № 8 изучили работу гипермаркета «Лемана Про». Такие мероприятия помогают ученикам лучше ориентироваться в мире профессий и выбирать свой путь.