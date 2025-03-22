Экскурсию на производство молочной продукции провели для студентов в Дмитрове

Студенты и преподаватели Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева посетили агропромышленный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» в Дмитрове. Они ознакомились с производством молочной и мясной продукции.

Экскурсия на производство — инициатива предприятия, направленная на подготовку кадров для агропромышленного комплекса.

«Дмитровский округ всегда поддерживает инициативы, направленные на развитие образования и профессиональной подготовки молодежи. Экскурсия на предприятие агропромышленного холдинга „Братья Чебурашкины. Семейная Ферма“ — это отличная возможность для студентов увидеть, как работают современные предприятия, и понять, какие требования предъявляются к специалистам в реальных условиях. Мы гордимся, что в нашем округе есть такие предприятия, которые не только производят качественную продукцию, но и активно участвуют в подготовке будущих кадров для агропромышленного комплекса», — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» — один из лидеров в свое отрасли. Компания является крупнейшим производителем молочной и мясной продукции в Московской области. Предприятие известно своими высокими стандартами качества, где используют современные технологии и внедряют инновации. Продукция поставляется на внутренний рынок и в зарубежные страны, что подтверждает ее конкурентоспособность.

Во время экскурсии гости познакомились с технологиями, изучили процесс контроля качества продукции. Особое внимание уделили ветеринарной экспертизе и стандартам безопасности.

«Для наших студентов такие экскурсии — это уникальная возможность увидеть, как теоретические знания применяются на практике. Агропромышленный холдинг „Братья Чебурашкины. Семейная Ферма“ — это пример современного предприятия, где внедрены передовые технологии и строго соблюдаются все нормы качества. Мы благодарны руководству холдинга за возможность познакомиться с их работой», — отметила профессор Ольга Ивановна Соловьева.

Студенты задали вопросы сотрудникам предприятия, обсудили особенности производства и перспективы карьерного роста.