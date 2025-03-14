Экскурсию на предприятие теплоснабжения провели для школьников в Серпухове

Мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта «Профэкспедиция». Ученики Эффективной школы, гимназии № 1 и школы № 19 имени Романа Катасонова побывали в филиале предприятия «Газпром теплоэнерго Московской области».

Директор филиала Павел Макаров рассказал школьникам об истории предприятия, которому в прошлом году исполнилось 55 лет. Ребята посетили котельную № 21 и Единый диспетчерский центр. Они узнали о работе современных теплоснабжающих организаций, производстве тепловой энергии, устройстве различных типов котлов и подготовке воды.

Школьники увидели самый старый котел в Подмосковье — настоящий памятник промышленного производства, а затем ознакомились с современными технологиями. Котельная № 21 демонстрирует все аспекты работы предприятия малой теплоэнергетики: паровой и водогрейный режимы, системы очистки воды, резервное топливное хозяйство на дизельном топливе и различные способы подключения потребителей.

Павел Макаров рассказал, что предприятие провело за последние шесть лет большую работу. Были модернизированы тепловые сети, источники тепла, работавшие на угле и дизельном топливе, переведены на газ, улучшилось теплоснабжение и жить стало комфортнее.

« Главное для нас — обеспечивать серпуховичей теплом, гарантировать бесперебойную подачу тепла и создавать комфортные условия проживания», — подчеркнул директор филиала «Газпром теплоэнерго МО».