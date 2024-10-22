Экскурсию на полиграфический комбинат провели для школьников в Можайске

В Можайском округе состоялся Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Школьникам показали производство полиграфического комбината на экскурсии.

Школьники узнали все тонкости непрерывного производства печатной продукции, а после познакомились с направлениями подготовки специалистов в Можайском техникуме. Для подростков и их родителей организовали мастер-классы на основе конкретных отраслей экономики.

Помимо этого, в техникуме прошли профессиональные пробы на повара, графического дизайнера, системного администратора, ветеринара, пожарного, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастера сельскохозяйственного производства. Так ребятам помогли сделать свой выбор.

«Я уже определилась в выборе профессии и сегодня пришла познакомиться с ней поближе. Так получилось, что практически все женщины в нашей семье — профессиональные повара. В процессе обучения для меня важна как теоретическая, так и практическая часть. В следующем году я уже буду студенткой Можайского техникума», — прокомментировала участница Единого дня открытых дверей Виктория Минаева.

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