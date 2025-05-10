Экскурсию на подстанцию «Темпы» провели для студентов Дмитровского техникума

Студенты Дмитровского техникума посетили подстанцию «Темпы», расположенную на севере Московской области. В годы Великой Отечественной войны эта подстанция сыграла ключевую роль в обороне Москвы.

Когда немецкие войска наступали и ситуация становилась критической, сотрудники канала и подстанции «Темпы» полностью оставались на своих рабочих местах. Этот питающий центр снабжал электроэнергией объекты судоходного канала Москва — Волга (сейчас Канал имени Москвы), где была проведена уникальная операция по созданию водной преграды.

В реализации проекта участвовали инженеры управления военно-полевого строительства Западного фронта совместно со специалистами канала. В конце ноября 1941 года, когда немецкие части, продвигаясь от Калинина (сейчас Тверь), пытались форсировать замерзшее Иваньковское водохранилище, благодаря интенсивному сбросу воды уровень водоема снизился на 2 метра, лед начал трескаться и оседать. В результате вражеские войска и техника были вынуждены отступить.

Параллельно было принято решение затопить поймы рек Сестры и Яхромы, что создало дополнительный барьер на пути врага. Подстанция «Темпы» обеспечивала бесперебойное электроснабжение гидротехнических сооружений канала Москва — Волга, что позволило успешно реализовать этот план.

Сегодня этот энергообъект продолжает оставаться важным центром электроснабжения Подмосковья. В 2022 году завершилась его комплексная реконструкция, в ходе которой трансформаторная мощность была увеличена.