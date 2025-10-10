Экскурсию на подстанцию скорой помощи провели для студентов в Орехово-Зуеве

Подстанцию скорой медицинской помощи посетили студенты Орехово-Зуевского филиала Московского областного медицинского колледжа. Ребята познакомились с работой учреждения и пообщались с коллективом.

Будущим медсестрам и фельдшерам показали машину скорой помощи и рассказали, как работает оборудование, которое помогает спасать жизни людей.

Такие экскурсии дают студентам возможность поближе познакомиться с нюансами профессии и понять, что работа медика — это не просто знания и навыки, а готовность прийти на помощь и действовать оперативно.

Напомним, 28 новых молодых специалистов начали работу на трех подстанциях скорой помощи в городском округе — в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулеве и Куровском. Теперь ежесуточно на вызовах могут работать до 24 бригад медиков.

Всего в структуре скорой помощи Подмосковья 56 подстанций и 91 пост. Ежедневно служба получает около 10 тысяч вызовов, из которых 7,5 тысячи передаются на выезд. Ежедневно на линии выходит порядка 600 бригад.