Экскурсию на подстанцию скорой помощи провели для школьников в Дмитрове

Для учеников 11 класса «В» Дмитровской школы № 10 регулярно организовывают профориентационные мероприятия. Их цель — помочь ребятам, которые обучаются по химико-биологическому профилю, выбрать будущую медицинскую специальность.

На этот раз школьники побывали на Дмитровской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи. Старший фельдшер Надежда Узлова познакомила ребят с работой фельдшеров и диспетчеров.

Для школьников провели мастер-класс по укладке пострадавшего на носилочный щит. Они узнали тонкости этого непростого процесса, нарушение которых может навредить пациенту. Фельдер Елена Ирдеева рассказала гостям об оборудовании, установленном в автомобилях скорой помощи.

Ученик 11 «В» Ярослав Погорелый поделился, что обдумывает выбор будущего места работы после окончания медицинского вуза. «Возможно, это будет служба скорой помощи. Мне нравится, что в этой сфере можно заниматься разными направлениями: терапией, педиатрией, кардиологией, травматологией и неврологией», — рассказал он.

Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Иван Курданин отметил, что профориентационные экскурсии дают школьникам возможность с представителями разных специальностей и больше узнать об их работе.

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