Экскурсию на объекты коммунального хозяйства провели для школьников Балашихи

Ребята вместе с директором предприятия Николаем Говричевым посетили водозаборный узел № 1-5 в микрорайоне Заря и крупнейшую котельную Балашихи № 1-37 в микрорайоне Авиаторов.

«Дети часто даже не задумываются, откуда появляется вода в кране и куда она уходит после использования. На экскурсиях мы показываем весь путь воды — от скважины до квартиры жителя. Рассказываем, как работают системы водоснабжения и теплоснабжения, как формируются тарифы, почему важно бережно относиться к коммунальным ресурсам», — отметил Николай Говричев.

Водозаборный узел № 1-5 обеспечивает водой микрорайон Заря и деревню Федурново. Его особенность — полный цикл подготовки воды. Вода поступает из шести удаленных скважин, расположенных в лесной зоне, затем проходит несколько этапов очистки: обезжелезивание, умягчение и дополнительную фильтрацию. За последние годы объект модернизировали: обновили скважины, проложили новые трубопроводы, установили станции обезжелезивания и умягчения воды.

Ученица школы № 11 Ева Макашова поделилась, что больше всего ее удивило, что одна из скважин уходит под землю почти на 300 метров. Еще впечатлили огромные фильтры и масштабы водозаборного узла. Ей рассказали, что система подачи воды работает как организм человека — трубы похожи на вены.

Также ребятам рассказали об устройстве котельной № 1-37. Ее мощность составляет 180 гигакалорий в час. Котельная состоит из трех крупных блоков и способна обеспечить теплом и горячей водой около 300 многоквартирных домов. Объект закольцован с другими котельными округа и может подстраховать соседние районы в случае аварийных ситуаций.

Экскурсии на объектах «Балашихинских коммунальных систем» проходят регулярно. Их главная цель — познакомить школьников с работой коммунальной отрасли, показать значимость профессий жилищно-коммунального хозяйства и рассказать, как устроена система жизнеобеспечения современного города.